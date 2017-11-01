Рябков заявил, что США не подают сигналов о желании улучшить отношения с Россией

В среду, 1 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти США не подают сигналов о намерении улучшить отношения с Россией.

Дипломат добавил, что Москва хочет вернуть Вашингтон к реальности и продемонстрировать, что от расширения санкций страдают сами американцы. Как уточняет ТАСС, Рябков убежден, что действия Штатов по отношению к РФ планомерно ставят сотрудничество двух стран в тупик, однако российская сторона не сдается и продолжает активно искать выход из сложившейся непростой ситуации.

Замминистра иностранных дел России заметил, что курс США на международной политической арене является абсолютно эгоистическим.