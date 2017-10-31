В Думе прокомментировали заявление Киева о биометрическом визовом режиме для РФ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможности введения биометрического визового режима с Россией.

Калашников считает, что при введении такого режима на Майдан выйдут миллионы жителей Украины, которые имеют возможность зарабатывать в России. Он отметил, что РФ будет вынуждена дать ответ, и "пусть граждане переизбирают своего президента или выгоняют его", передает RT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян в страну. Кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.