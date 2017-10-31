Генерал НАТО заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Несмотря на многочисленные противоречия, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в возобновлении сотрудничества с Россией. Об этом заявил руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

В интервью РИА Новости он отметил, что необходимо возобновление коммуникации на политическом и военном уровнях. Петр Павел призвал довести этот диалог до уровня весны 2014 года, когда сотрудничество между сторонами было приостановлено на фоне событий в Крыму и на Украине.

Разумеется, отметил представитель альянса, сейчас о возобновлении сотрудничества между РФ и НАТО тяжело говорить "без изменения условий" — в настоящее время позиции Альянса и Российской Федерации сильно расходятся.

Ранее сообщалось, что Россию обвинили во взломе смартфонов солдат НАТО.

Не только Япония, но и все страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости баллистических ракет КНДР. Соответствующее заявление сделал ранее в интервью японскому изданию "Иомиури" Йенс Столтенберг, генсек НАТО.