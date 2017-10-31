В МИД РФ не исключают отмены виз для граждан Грузии

В Министерстве иностранных дел России не исключают введение безвизового режима для граждан Грузии. Однако о сроках говорить пока рано, поскольку на этом пути по-прежнему остается много преград.

Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Мешает отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси, отметил он. Карасин добавил, что Россия уже передала на рассмотрение грузинской стороне «конкретные предложения о введении безвизового режима для членов авиаэкипажей».

В ноябре состоится встреча замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, которые готовы обсудить конкретные предложения по либерализации визового режима для граждан Грузии.