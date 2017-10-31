Тиллерсон просит конгресс разрешить использовать военную силу во всем мире

Госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Мэттис призвали конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без территориальных или временных ограничений.

Об этом, как передает Reuters, они заявили на слушаниях в сенате. «Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением», - отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Американская администрация не просит у Конгресса разрешение действовать конкретно против президента Сирии Башара Асада, если ей потребуются такие полномочия, то она обратится к законодателям, добавил Тиллерсон.

На просьбу сенатора подтвердить, что разрешения использовать военную силу против Северной Кореи нет, глава внешнеполитического ведомства США ответил утвердительно. При этом Тиллерсон отметил, что это его понимание ситуации.

Напомним, согласно американской конституции, объявление войны относится к полномочиям конгресса.