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МИД РФ возмущен осквернением памятника советским воинам в Софии

30 октября 2017, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ возмущен осквернением памятника советским воинам в Софии

Посольством России в МИД Болгарии было сделано жесткое представление в связи с актом актом вандализма в отношении памятника совестским воинам, расположенного в центре болгарский столицы города Софии.

Фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре были исписаны надписями оскорбительного содержания.
МИД заявил, что очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в Софии, вызывает возмущение.

Российская дипмиссия рассчитывает, что официальные власти Болгарии примут действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала, недопущению впредь глумления над памятью советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от нацизма, - сообщается на сайте МИД России.

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Три выходных дня ждут россиян в конце недели

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МИД РФ возмущен осквернением памятника советским воинам в Софии

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Известную артистку ограбили в Москве

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Памятник Эльдару Рязанову открыли в Самаре

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