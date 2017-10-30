МИД РФ возмущен осквернением памятника советским воинам в Софии

Посольством России в МИД Болгарии было сделано жесткое представление в связи с актом актом вандализма в отношении памятника совестским воинам, расположенного в центре болгарский столицы города Софии.

Фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре были исписаны надписями оскорбительного содержания.

МИД заявил, что очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в Софии, вызывает возмущение.

Российская дипмиссия рассчитывает, что официальные власти Болгарии примут действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала, недопущению впредь глумления над памятью советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от нацизма, - сообщается на сайте МИД России.