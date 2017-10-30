Экс-супруг Кати Гордон прокомментировал ее желание участвовать в выборах

Экс-супруг журналистки, правозащитника и певицы Кати Гордон прокомментировал намерение женщины участвовать в выборах президента в будущем году.

Адвокат Сергей Жорин считает, что все это Катя Гордон делает исключительно ради пиара. По словам бывшего мужа новоиспеченного политика, женщина использует любые возможности, чтобы лишний раз напомнить о своей персоне, передает сегодня RT.

Юрист также посоветовал никому не воспринимать всерьез такие громкие заявления Екатерины, поскольку она пытается противопоставить себя телеведущей Ксении Собчак, которая также является кандидатом на пост президента РФ.