Свердловские власти согласовали с националистами проведение "Русского марша" на Уралмаше 4 ноября. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет по следующему маршруту: по улице Победы от Бакинских комиссаров, далее по 40 лет Октября, а затем – по Кировоградской до входа в парк Победы, где состоится митинг.

Ранее Министерство безопасности предлагало перенести "Русский марш" в центр города, но изменить дату на 11 ноября.