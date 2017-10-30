CМИ: Турчак станет шестым вице-спикером Совета Федерации

Для экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака создадут должность шестого вице-спикера Совета Федерации. Сейчас у председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко пять заместителей. Все они сохранят свои посты.

Источник РИА Новости узнал, что для Турчака специально создадут место в Совфеде. Турчак станет вице-спикером 8 ноября, на первом же своем заседании палаты в качестве сенатора.

Владимир Путин недавно принял отставку Турчака. Он переехал в Москву, стал и. о. секретаря генсовета партии "Единая Россия". "Коммерсантъ" пишет, что "Единая Россия" возьмет курс на обновление. В ближайшее время Турчак проведет в регионах серию встреч с секретарями региональных отделений партии и партактивом. Возможно, некоторых из руководителей отделений могут сменить.