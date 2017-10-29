В КПРФ высказались о мнении Собчак о Сталине

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков прокомментировал слова телеведущей Ксении Собчак, которая собралась избираться президентом РФ, об Иосифе Сталине.

Зампредседателя ЦК КПРФ считает, что Собчак "не в ладах с фактами или выдает желаемое за действительное".

Ксения Собчак опубликовала в соцсети фото футболки с изображением Иосифа Сталина и подписала: "Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были "перегибы", но без этих "перегибов" мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогэс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих "перегибов" бы человек не полетел в космос. И вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой. Это все даже не глупость. Это гнусность".

Ксения Собчак назвала Иосифа Сталина "кровавым палачом и преступником", который "самых лучших, самых умных, самых смелых людей", "сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад".

По словам коммуниста Новикова, "если все это — научный прогресс, сотни новых исследовательских институтов, сотни новых учебных институтов, ликвидация неграмотности, культурный прорыв, индустриализация — если все это означает «отбросил назад страну», то Ксения просто настолько не в ладах с фактами или настолько выдает желаемое ей за действительное, что просто всерьез это обсуждать невозможно", — сообщает РИА Новости.

"Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить", - считает Собчак.

Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента России.