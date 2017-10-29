США могли применить на Кубе биологическое оружие и атаковать советский персонал

Власти США склонялись к применению специальных средств биологического воздействия на территории Кубы в 1962 году. Целью акции должен был стать кубинский урожай, подлежавший уничтожению.

Свидетельства об этом содержатся в рассекреченных документах, связанных с убийством 35 президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Эти досье были рассекречены по решению нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа и опубликованы в четверг Национальным архивом США, сообщает ТАСС.

Согласно документу об операции «Мангуст», датированному 6 сентября, для уничтожения кубинского урожая генерал Картер предложил замаскировать под природные вещества биохимические агенты. Военачальник предупреждал, что план опасный и может привести к ужасающим последствиям, если правда «всплывет» наружу. Против использования химикатов выступил и советник президента США по нацбезопасности при Джоне Кеннеди Макджордж Банди. Он ссылался на тот факт, что применение химических веществ подобного толка будет трудно скрыть.

В документе также фигурирует предложение обсудить варианты «атаки на советский персонал, находящийся на территории Кубы».

Джон Кеннеди был убит в Техасе в 1963 году. В США в ближайшие полгода рассекретят несколько тысяч документов, посвященных гибели президента.