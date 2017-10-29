Госдума прокомментировала заявления Украины об угрозе от подлодок РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") раскритиковал слова украинского военного о якобы имеющейся угрозе от российских подводных лодок и отметил, что для таких заявлений нет оснований.

Украинский генерал Игорь Романенко считает, что любое наращивание российских сил "однозначно используется в первую очередь против" Украины. Он также утверждает, что на территории Крыма военные отрабатывают "операции по захвату важных для Украины государственных объектов".

"Все, что у них осталось — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского союза. И непрофессионально, и даже смешно говорить о том, что Россия будет против них подводные лодки применять", - сказал Владимир Шаманов и напомнил анекдот про подводные лодки в степях Украины, передает РИА Новости. Единоросс считает, что украинцы сами себя развалят процветающим пьянством.