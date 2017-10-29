Генсек НАТО заявил,что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР

Не только Япония, но и все страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости баллистических ракет КНДР. Соответствующее заявление сделал в интервью японскому изданию "Иомиури" Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Европа и страны альянса могут попасть под удар со стороны ракетной атаки КНДР. Также и сам альянс не сможет остаться равнодушным, дав ответный контрудар.

Генсек НАТО выступил за усиление давление на Пхеньян. В частности, Столтенберг призвал строго соблюдать экономические санкции, передает ТАСС.

Сегодня, 29 октября, начинается визит генсека Североатлантического альянса в Японию.