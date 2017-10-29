Косачев: США пытаются отменить минские договоренности

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что США пытаются отменить минские договоренности.

Политик не исключает также и наличия другой цели у американской стороны – вынудить Россию наложить вето на данную резолюцию Совета безопасности ООН. Как уточняет РИА "Новости", таким образом Косачев прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера по поводу миротворческой миссии в Донбассе.

Сенатор также заметил, что заявление Волкера говорит о том, что мандат миротворцев Организации Объединенных Наций полностью исключает участие российских представителей и противоречит минским договоренностям.