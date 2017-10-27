США пообещали выборочно применять санкции против партнеров России

Американская сторона будет выборочно применять санкции в отношении третьих стран, которые сотрудничают с российскими компаниями из санкционного списка, заявил представитель Госдепартамента.

Санкции будут применяться "только в случае значительных транзакций". "Очевидно, что мы будем изучать неизбежность последствий при принятии решений в каждом конкретном случае", — сказал представитель Госдепартамента, передает РИА Новости.

Государственный департамент Соединенных Штатов утвердил список лиц и организаций из России, которым грозят санкции в соответствии с принятым в начале августа законом об ограничительных мерах. Свою подпись под данным перечнем поставил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.