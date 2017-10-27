Мандат Александра Буркова в Госдуме РФ получил Дмитрий Ионин

Руководство "Справедливой России" приняло решение передать мандат Александра Буркова, возглавившего недавно Омскую область, свердловскому депутату Дмитрию Ионину.

«Ему 32 года, он депутат Законодательного собрания Свердловской области VI и VII созывов, основатель и сопредседатель Совета общественной организации «За справедливое ЖКХ», — заявил после заседания президиума председатель «СР» Сергей Миронов.

Ионин уже сдал мандат в ЗС СО.

«Этот день наступил. Пишу заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания. Спасибо всем, кто был рядом. Спасибо людям, с которыми довелось работать и просто познакомиться. Это был очень важный период жизни. Но он подошел к концу. Впереди — новый вызов», — говорит Ионин.