Вице-премьер РФ Голодец и глава Минобра РФ Васильева едут в Екатеринбург

28 октября в Екатеринбурге в УрФУ пройдет совещание на тему: «Российское образование в глобальном пространстве». Как сообщает пресс-служба вуза, на мероприятии будут работать заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр образования и науки РФ Ольга Васильева, а также ректоры около сотни вузов России.

Мероприятие состоится в рамках совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди лучших мировых научно-образовательных центров (Совет проекта 5-100). Проект 5-100 — государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. В нем на конкурсной основе участвуют 21 российский вуз. Цель проекта – вывести не менее пяти университетов-участников в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities