Кремль указал на нежелание США налаживать отношения с Россией

В Кремле прокомментировали сообщение о том, что американский Госдепартамент подготовил новый санкционный список.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный шаг руководства Соединенных Штатов свидетельствует о его нежелании нормализовать диалог с Россией. У Москвы это желание есть, процитировал Пескова ТАСС. Представитель Кремля напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что РФ готова к развитию двусторонних отношений в той степени, в какой этого захотят США.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что американские дипломаты составили список из лиц и организаций из России, в отношении которых могут быть применены ограничительные меры. По данным СМИ, в перечень попали силовые ведомства и предприятия ВПК.