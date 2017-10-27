Рябков заявил, что санкционная политика США граничит с диктатом

В пятницу, 27 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков жестко высказался о санкционной политике США.

По мнению дипломата, Штаты хотят "взять в заложники" бизнес-компании во всем мире, а также другие структуры. Рябков подчеркнул, что американское проявление политического высокомерия, которое граничит с диктатом, вызывает глубокое отторжение со стороны российских властей, передает ТАСС.

Замминистра иностранных дел РФ убежден, что на США "свет клином не сошелся" и России удастся минимизировать последствия введенных санкций.