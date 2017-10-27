Политолог прокомментировал возможное введение санкций против ФСБ и ГРУ

Возможное введение Соединенными Штатами санкций в отношении российских силовых структур и оборонных предприятий прокомментировал политолог Алексей Зудин.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что американский Госдепартамент утвердил список лиц и организаций из России, против которых планируется применить ограничительные меры. Газета New York Times узнала, что в данном списке присутствуют ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия.

Комментируя эту информацию, российский политолог Алексей Зудин отметил, что Вашингтон прочно вошел в «санкционный раж». Эксперт пришел к выводу, что ограничительные меры воспринимаются американскими политиками как единственный инструмент для выстраивания отношений с Москвой. По мнению Зудина, которого процитировало РИА Новости, США своей цели не добьются – изменить направленность внешней политики России с помощью санкций им не удастся.