В Британии к 100-летию революции в России показали Путина в образе царя

Британский журнал The Economist не обошел вниманием 100-летнюю годовщину октябрьского переворота 1917 года, поместив на обложку октябрьского номера изображение президента России Владимира Путина в образе царя.

"В то время как мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", - гласит надпись в Twitter издания. В редакционной статье указано, что Путин получил статус царя после того, как вывел страну из хаоса 90-х годов. Также автор материала уточняет, что у президента России те же слабости, что и у других монархических правителей. На сегодняшний день он не единственный в этой роли.

По мнению издания, "Путин подкрепляет свою власть репрессиями и военными конфликтами".

Президент изображен в мундире с "эполетами" из ракет и "орденом" в виде красной звезды. Одна из медалей на груди президента выполнена в виде очертаний Крымского полуострова.