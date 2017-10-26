Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу

Компания Twitter решила запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов. Решение основано на работе, проведенной по ситуации с якобы «вмешательством» агентств в выборы президента США.

Об этом говорится в блоге компании. «Twitter принял решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно», - передает РИА Новости заявление компании.

«Это решение далось нам нелегко, но мы сделали этот шаг, чтобы и дальше следовать нашей приверженности честности предоставления услуг», — пояснили в Twitter.