Путин рассказал о пойманных в России шпионах

Владимир Путин заявил, что с начала года предотвращено 43 преступления террористической направленности, за первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок.

Российские спецслужбы в первой половине 2017 года достигли «серьезных результатов» в контрразведывательной работе, заявил президент Владимир Путин на прошедшей в Кремле церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, и присвоения высших воинских званий и классных чинов. Более 200 лиц были уличены в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. «Уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек»,— заявил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, борьба с терроризмом остается одной из главных угроз в современном мире и в России. Он отметил, что эффективная защита интересов России требует системы, глубокой работы по линии службы внешней разведки.