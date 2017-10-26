Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону следует воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы не попасть в объективы камер телеканала Russia Today, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что считает «позором» участие британских парламентариев в эфирах RT.

Захарова пошутила, что если у Джонсона нет "шапки-невидимки", то у RT "парочка осталась", и они ему одолжат.

Она также предупредила, что власти не смогут препятствовать встрече Джонсона и журналистов RT, поскольку тогда пришлось бы не пустить их на мероприятия для прессы. "А для нас это свято, как вы знаете. Мы относимся к правам СМИ присутствовать на массовых мероприятиях с большим уважением", - подчеркнула Захарова, сообщает RT.