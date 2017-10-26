Россия выразила США протест из-за ситуации с архивом консульства в Сан-Франциско

Российский МИД вручил находящимся в стране американским дипломатам ноту протеста. Поводом для этого шага стала ситуация с архивом генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Как заявила спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова, американцы осмотрели архив и своими силами вывезли его, передав затем России. По словам Захаровой, которую процитировал телеканал RT, данные действия нарушают нормы международного права.

Генконсульство РФ закрылось по требованию властей Соединенных Штатов в начале сентября. Ранее «Аргументы недели» писали, что МИД России обвинил американскую сторону в незаконном проникновении на территорию диппредставительства.