Ксения Собчак летит в Екатеринбург

27 октября известная российская телеведущая Ксения Собчак планирует провести в Екатеринбурге встречу с поклонниками ее творчества. Позже шоу-вумен проведет мастер-класс по тайм-менеджменту для молодых родителей.

Первая встреча будет бесплатной (хотя организаторы не гарантируют, что в помещение поместятся все желающие), а мастер-класс будет уже платным. Как полагают региональные СМИ, на встрече с общественностью Собчак, вероятно, выскажется о своем намерении баллотироваться в президенты РФ (недавно она выразила такое желание).