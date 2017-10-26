Опрос: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Больше половины россиян - участников опроса ВЦИОМ - не придадут значения полу кандидата в президенты при голосовании на президентских выборах, выбирая между кандидатурами мужчины и женщин.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, система взглядов меняется, половая принадлежность играет все меньшую роль при решении серьезных вопросов.

54% россиян на вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах главы государства, выбирая между кандидатурами мужчины и женщин (при прочих равных условиях: возраст, образование, опыт работы), ответили, что "пол не имеет значения".

Еще несколько лет назад, в 2005 году на этот же вопрос 44% респондентов отвечали, что проголосовали бы за мужчину, 17% - за женщину. Но патриархальные взгляды все еще сильны: 38% скорее выбрали бы мужчину. За женщину бы проголосовали 5% опрошенных.

Выбирая президентом женщину, избиратели обосновывают, что у женщин может получиться лучше управлять страной, они миролюбивы, практичны и рассудительны.

В СМИ появились новости о том, что в Кремле ищут соперницу Владимиру Путину на выборах. Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты России.