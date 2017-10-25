Билл Клинтон обвинил Москву в атаках на всю американскую систему

Билл Клинтон выступил с обвинениями в адрес России.

По словам 42-го президента Соединенных Штатов, которого процитировал телеканал CBS News, Москва «атакует всю нашу систему». Клинтон считает, что российская сторона вмешивается во внутренние дела США, распространяя информацию, не соответствующую действительности. Цель РФ, по мнению Клинтона, - уничтожить разницу между фактом и вымыслом.

Ранее американские политики, в том числе супруга Клинтона Хиллари, неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в состоявшиеся год назад президентские выборы. В Кремле эти утверждения опровергают как абсурдные и бездоказательные.