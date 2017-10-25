Президент Германии призвал бороться с отчуждением между Берлином и Москвой
25 октября 2017, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Германия и Россия должны противодействовать дальнейшему отчуждению между странами. Такое мнение высказал немецкий президент.
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в РФ с визитом, который стал для него первым на посту главы государства. На встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным политик заявил, что Москве и Берлину необходимо работать над улучшением двусторонних отношений. Штайнмайер выразил надежду на то, что ему удастся внести свой вклад в решение этой задачи, перелает РИА Новости.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что президент Германии предостерег жителей прибалтийских стран от враждебности к России, не имеющей под собой оснований.