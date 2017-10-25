ЦИК не увидела экстремизма в заявлении Собчак о Крыме

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали высказывание Ксении Собчак о Крыме.

Ранее претендентка на пост главы государства заявила, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Украине. Кроме того, Собчак высказалась за то, чтобы Россия предприняла усилия по нормализации отношений с Киевом.

Многие российские политики раскритиковали Собчак за эти слова. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил журналистке тюрьмой.

В ЦИК, в свою очередь, заявили, что позиция кандидата по Крыму не является основанием для отказа в регистрации. Секретарь комиссии Майя Гришина отметила в разговоре с РИА Новости, что «такого рода выражения», не содержащие призывов к каким-либо действиям, не являются экстремистскими.