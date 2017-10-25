Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ксении Собчак о статусе Крыма с точки зрения международного права. Журналистка заявила, что Крым принадлежит Украине.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что "это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто".

Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к России. "Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем" — подчеркнул сегодня Дмитрий Песков.

Лидер ДДПР Владимир Жириновский считает, что в отношении Ксении Собчак за заявление о Крыме должно быть возбуждено уголовное дело и ее надо посадить на пять лет. По словам матери Ксении Людмилы Нарусовой, своего мнения ее дочь не изменит ни при каких условиях