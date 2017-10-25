Лавров и Тиллерсон встретятся в рамках саммита АТЭС
25 октября 2017, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 25 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал важное заявление.
Дипломат подчеркнул, что в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, который состоится 9-11 ноября, пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент нет четкого понимания даты переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Ранее стало известно, что не исключается встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ "на полях" саммита АТЭС.