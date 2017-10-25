Полномочия сенатора Александра Борисова досрочно прекращены

В среду, 25 октября, на заседании Совета Федерации были досрочно прекращены полномочия сенатора от законодательного собрания Псковской области Александра Борисова.

Политик заявил о переходе в структуры "Единой России", однако не уточнил позицию, на которую он планирует перейти. Как отмечает сегодня РИА "Новости", место Александра Борисова с 27 октября займет экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Уточняется, что полномочия Борисова официально истекли бы в сентябре 2021 года. С 2011 года политик занимал пост заместителя председателя комитета по соцполитике.