В Госдепе рассказали о разочаровании блокированием Россией резолюции по Сирии

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали решение Москвы заблокировать в Совбезе ООН американскую резолюцию по Сирии.

Позицию ведомства по данному вопросу озвучила его официальный представитель Хезер Науэрт. По ее словам, в Госдепе «глубоко разочарованы тем, что сделала Россия». Как сообщает RT, Науэрт обвинила российскую сторону в том, что она ставит свою политическую выгоду выше жителей Сирии, которые были убиты в результате применения химического оружия.

Проект резолюции, о котором идет речь, стал предметом дискуссии в ООН ранее во вторник. Российский постпред при организации заявил, что голосование по этому документу было спланированным спектаклем.