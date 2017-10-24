"Спецпоезд Жириновского" приехал на Средний Урал

24 октября в Свердловскую область въехал агитационный поезд ЛДПР, которого члены партии называют "поезд Жириновского". 25 октября состав прибудет в Екатеринбург.

Ранее он уже проехал через Талицу, Юшалу и Тугулым. Депутаты и специалисты центрального аппарата партии принимали обращения от горожан и дают бесплатные юридические консультации. В столице региона прием граждан проведут депутаты Госдумы от ЛДПР. Наиболее сложные проблемы будет решать лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский.