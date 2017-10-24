Порошенко объявил Украину основательницей ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна была основательницей Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующую запись он разместил сегодня в своем микроблоге в Twitter.

«День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций-основательниц организации», — написал глава украинского государства.

Организация Объединенных Наций отмечает сегодня, 24 октября День ООН - дату, приуроченную к годовщине вступления в силу в 1945 года своего Устава. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого документа большинством его участников, в их числе пять постоянных членов Совета Безопасности - СССР, Великобритания, Китай, США и Франция. По требованию руководства Советского Союза в число первоначальных членов организации были включены Белорусская и Украинская ССР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент роль ООН в мире важна, как никогда прежде. Однако, по мнению, американского лидера, потенциал организации следует реализовать в полной мере.