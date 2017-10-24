Собчак не намерена создавать свою партию

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак сделала важное заявление.

Знаменитость, которая планирует баллотироваться на пост президента РФ в будущем году, не намерена создавать какую-либо политическую партию. Собчак подчеркнула, что она не собирается заниматься обычной профессиональной политикой и "пилить бюджеты", передает Агентство городских новостей "Москва".

Телеведущая заметила, что она из тех людей, которые способны выйти самостоятельно и сказать, что они выступают против того, что творится в стране.