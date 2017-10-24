Потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска возводимого Россией "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

По ее словам, реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине "остаться важной страной для транспортировки газа".

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает создание газопроводной системы мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.

Киев выступает категорически против этого проекта, называя его политически мотивированным и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления маршрутом транспортировки газа через Украину.