Посол США рассказала о потерях Украины из-за "Северного потока-2"
24 октября 2017, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска возводимого Россией "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно, заявила посол США на Украине Мари Йованович.
По ее словам, реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине "остаться важной страной для транспортировки газа".
Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает создание газопроводной системы мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.
Киев выступает категорически против этого проекта, называя его политически мотивированным и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления маршрутом транспортировки газа через Украину.