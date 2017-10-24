Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу ряда чиновников республики, которые затягивают решение проблем граждан и не выполняют своих обещаний из-за непрофессионализма или равнодушия.

Аксенов был возмущен, узнав, что в Бахчисарайском районе работники местного муниципального предприятия ЖКХ не получают зарплату в течение десяти месяцев, а власти на это никак не реагируют. Как отмечает РИА "Новости", глава Крыма заявил, что при личной беседе с ним чиновники отдают честь, крестятся и обещают все сделать, а на деле никак не действуют.

Сергей Аксенов подчеркнул, что намерен "привести всех в чувство" и пообещал лично проверять жалобы на хамское отношение к людям.