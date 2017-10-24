У строящегося Крымского моста летают американские беспилотники

Американские беспилотники и самолеты-разведчики регулярно совершают полеты у южных границ России, наблюдая за изменениями в группировке войск и строительством Крымского моста.

Об этом ТАСС сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он уточнил, что в зоне ответственности армии регулярно замечают стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon. Севостьянов добавил, что в ходе полетов нарушений государственной границы не отмечается, минимальное удаление от границы составляет 10-15 км.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила беспилотные летательные аппараты американской фирмы Lockheed Martin, которые не могут летать под дождем. Минобороны потратило на это 11,8 миллионов фунтов стерлингов.