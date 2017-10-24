Сирийский генерал рассказал о новейшем оружии НАТО на складе ИГ
24 октября 2017, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ захватили огромный склад оружия и бронетехники террористов. По словам бригадного генерала Сирийской армии Хасана Сухейла, большая часть оружия принята на вооружение странами НАТО.
Военные показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы. Был там и целый цех, где производились беспилотники, сообщает ТАСС.
Как отметил Сухейл, новейшее оружие было произведено в США, Бельгии и Великобритании.
Ранее сообщалось, что в городе Меядин правительственные силы захватили оружие у боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлено вооружение.