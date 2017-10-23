МИД России считает неприемлемыми заявления главы Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно "поддержки" Россией движения талибов. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Ранее СМИ Афганистана сообщили о высказываниях Ашрафа Гани о якобы поддержке Москвой афганских талибов (Террористическая организация, запрещенная в России).

"Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы", — отметили в МИД.

В Министерстве иностранных дел указали, что Москва последовательно оказывает Кабулу многоплановую помощь, "в том числе в укреплении боеспособности национальных сил безопасности, активно содействует налаживанию межафганского диалога в целях скорейшего установления мира и стабильности в этой стране".

В воскресенье стало известно, что в отеле на севере Афганистана прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося в гостинице в афганской провинции Тахар погибли два человека.

Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане меняется не в лучшую сторону. Он добавил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество учений, чтобы повысить стабильность в регионе.