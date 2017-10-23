Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом
23 октября 2017, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Багдад с визитом, о котором не было объявлено ранее. Тиллерсон также провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле. О его визите в Кабул тоже не сообщалось.
Отмечается, что Тиллерсон планирует провести переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и президентом страны Фуадом Масумом, передает Reuters.
Госсекретарь США также намерен посетить Индию и Пакистан.
Сегодня стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен совершить визит в столицу Ирака. Приглашение в Багдад дипломат получил от своего иракского коллеги.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане меняется не в лучшую сторону. Он добавил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество учений, чтобы повысить стабильность в регионе.