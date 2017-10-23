Тиллерсон прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Багдад с визитом, о котором не было объявлено ранее. Тиллерсон также провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле. О его визите в Кабул тоже не сообщалось.

Отмечается, что Тиллерсон планирует провести переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и президентом страны Фуадом Масумом, передает Reuters.

Госсекретарь США также намерен посетить Индию и Пакистан.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен совершить визит в столицу Ирака. Приглашение в Багдад дипломат получил от своего иракского коллеги.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане меняется не в лучшую сторону. Он добавил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество учений, чтобы повысить стабильность в регионе.