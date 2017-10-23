В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, противодействие финансированию терроризма является очень актуальной темой, и ведомство нашло свое место в работе над этим вопросом. Федеральная служба совместно с ФСБ и банками научилась выявлять террористов по модели их финансового поведения, в результате чего было нейтрализовано порядка 200 подозреваемых. По словам Чиханчина, главным результатом является то, что служба запустила в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, которые имеют отношение к терроризму.

Чиханчин подчеркнул, что 6 млн можно считать большой суммой, поскольку для одного теракта в Санкт-Петербурге понадобилось 150 тыс. рублей.