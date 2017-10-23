В Латвии прошёл пикет в защиту русских школ

В Риге прошел митинг в защиту русских школ в Латвии, он состоялся в понедельник у здания министерства образования и науки республики. Акция носила двуязычное название "Es Esmu Latvija, Аз Есмь Латвия".

В руках у людей были плакаты с надписями: "Руки прочь от русских школ!", "Не касаться красной линии!", "Хочу учиться на русском языке!".

Недовольство людей вызвала инициатива Минобрнауки, которая исключает обучение на любом другом языке, кроме латышского. Эту реформу предлагается ввести уже в следующем учебном году. А начиная с этого года экзамены нужно будет сдавать только на латышском.

Никто из представителей министерства образования к участникам митинга не вышел.

В начале октября Министерство иностранных дел России выразило благодарность американскому Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) за популяризацию русского языка.