Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и на мурманское правительство

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в понедельник заявила о серьезном давлении на нее и областное правительство со стороны правоохранительных органов. По словам губернатора, "беспрецедентное давление" выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения.

Ковтун отметила, что связывает это с "принципиальной позицией по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу приватизации имущества на территории Мурманска, аффилированности ряда коммерческих структур к муниципальным чиновникам", - передает ТАСС.

Ковтун полагает, что ей не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса.

По ее мнению, выполняется политический заказ и травля с целью дискредитировать существующую власть и вынудить ее покинуть пост главы субъекта.

Мурманский губернатор подчеркнула, что не исключает усиления давления. Но в отставку Ковтун сама не уйдет.