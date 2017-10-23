Зюганов жестко высказался об участии Ксении Собчак в президентских выборах

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в понедельник, 23 октября, жестко высказался по поводу участия Ксении Собчак в президентских выборах.

По его мнению, подобное решение телеведущей превратит кампанию в посмешище и трагикомедию. Зюганов также напомнил, что ранее Собчак называла Россию страной "генетического отребья", а теперь она хочет возглавить это государство, передает ТАСС.

Политик понимает, что таким образом ряд политтехнологов надеется поднять явку, однако он убежден, что из этого ничего не выйдет, поскольку ни один нормальный человек не пожелает участвовать в "этом зоопарке".