Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "русской народной забавой" распространяемые слухи о кадровых изменениях, в том числе о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в будущем году.

Президент РФ Владимир Путин ранее сменил нескольких губернаторов и глав регионов. По данным РИА Новости, череда отставок в губернаторском корпусе завершилась с уходом главы Псковской области Андрея Турчака.

Путин сменил ивановского губернатора, главу Дагестана, губернатора Орловской области, главу Приморского края, главу Красноярского края, губернаторов Нижегородской и Самарской областей.