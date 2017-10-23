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Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках

23 октября 2017, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Песков назвал "русской народной забавой" слухи о кадровых перестановках
фото: globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "русской народной забавой" распространяемые слухи о кадровых изменениях, в том числе о возможном уходе в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в будущем году.

Президент РФ Владимир Путин ранее сменил нескольких губернаторов и глав регионов.  По данным РИА Новости, череда отставок в губернаторском корпусе завершилась с уходом главы Псковской области Андрея Турчака.

Путин сменил ивановского губернатора, главу Дагестана, губернатора Орловской области, главу Приморского края, главу Красноярского края, губернаторов Нижегородской и Самарской областей.

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В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина

В Новой Москве бесследно пропала молодая женщина Алина Цепелева. 18 октября она ушла из дома в п. Михайлово-Ярцевское, д.о. Плесково, СНТ «Тимирязевец» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

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Умер один из основателей группы Marilyn Manson

Путески основал группу Marilyn Manson в 1989 году вместе с Брайаном Уорнером, который позже взял себе псевдоним, совпадающий с названием группы. Позднее Путески покинул группу из-за разногласий.

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Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

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