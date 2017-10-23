Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД
23 октября 2017, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова.
Данное решение, как уточняется, было принято в связи с переходом дипломата на другую работу. На официальном портале правовой информации говорится, что на данный пост назначается Александр Панкин, который ранее являлся директором департамента международных организаций МИД РФ.
Уточняется, что Мешков в настоящий момент проходит оформление на пост посла Российской Федерации во Франции.