Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова.

Данное решение, как уточняется, было принято в связи с переходом дипломата на другую работу. На официальном портале правовой информации говорится, что на данный пост назначается Александр Панкин, который ранее являлся директором департамента международных организаций МИД РФ.

Уточняется, что Мешков в настоящий момент проходит оформление на пост посла Российской Федерации во Франции.