Сергей Лавров намерен посетить Багдад

В понедельник, 23 октября, стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен совершить визит в столицу Ирака.

Приглашение посетить Багдад дипломат получил от своего иракского коллеги Ибрагима аль Джаафари, передает сегодня РИА "Новости".

Лавров в рамках пресс-конференции подчеркнул, что господин министр любезно предложил ему вновь посетить столицу Ирака, а он с большим удовольствием принял приглашение. Уточняется, что сроки поездки будут согласованы дополнительно в ближайшем будущем.